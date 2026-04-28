Plongée collective dans les archives de La Fanzinothèque de Poitiers

Lecture, discussion et écriture

Jeudi 14 mai 2026 de 15H à 18H – Gratuit

Les archives LGBTIA+ et queer sont une enjeu de mémoire et de vie de nos communautés. Confisquées par les métropoles et par les institutions, ces archives racontent l’Histoire et les futurs possibles des luttes et des vies queer. Hors des grandes villes et des récits officiels désincarnées, on souhaite proposer un temps régulier d’échange et d’invention autour d’archives du fond, de textes produits sur place et de collectes à venir.

Aurèle (Confort Moderne) et Marlo (La Fanzinothèque)

Les mini-zines produits suite à la discussion seront imprimés sur place et pourront être distribués lors de la Pride de Poitiers, samedi 23 mai 2026