ATELIER ZINE : ENRAGE·E·S

Samedi 21 mars, de 15H à 19H. Atelier de création de mini-zines dans le cadre de la semaine Engagé·e·s du Confort Moderne. On vous propose de réfléchir à l’expression de la colère et de la rage dans les milieux queer et féministes: qui a le droit d’exprimer ces émotions ? qui doit apprendre à les taire ? comment on fait pour que l’expression de nos émotions ne retombe pas sur d’autres personnes marginalisées et opprimées ?

Un atelier encadré par KNVSK (créateur de zines + distro Lignes Chaudes)

Libre et gratuit / adhésion à La Fanzinothèque demandée pour participer à l’atelier