LA LUTTE DES CASSES – De multiples approches de la typographie dans la micro-édition
Une exposition de L’Imprimerie Trace, Matière Grasse et Super Loto éditions, à La Fanzinothèque de Poitiers
Du 12 Juin au 05 Septembre 2026 // Vernissage vendredi 12 Juin à 19H, suivi d’un petit buffet et d’un verre de l’amitié.
Depuis très longtemps des gens gravent des trucs, mettent de l’encre dessus et appuient très fort pour transférer leurs motifs sur des supports variés. Et on peut presque tout presser sur presque n’importe quoi. Si les caractères mobiles d’imprimerie permettent d’imprimer du texte depuis plus de 500 ans, on n’imprime pas que du texte en typo. On peut aussi graver du bois ou faire des clichés en plomb, en métal et même en plastique!
Cette exposition collective d’affiches et d’outils d’impression nous entraîne dans ce monde riche qui mêle artisanat, expérimentation et débrouille. Ici les mots sont à la fois des images, des messages et des jeux.