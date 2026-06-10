LA LUTTE DES CASSES – De multiples approches de la typographie dans la micro-édition

Une exposition de L’Imprimerie Trace, Matière Grasse et Super Loto éditions, à La Fanzinothèque de Poitiers Du 12 Juin au 05 Septembre 2026 // Vernissage vendredi 12 Juin à 19H, suivi d’un petit buffet et d’un verre de l’amitié.