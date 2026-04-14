EGO BOULOT DODO – Qui sommes-nous en dehors du travail

7, 8, 9 et 14 avril 2026

Impulsé par des volontaires en service civique à La Mission Locale de Poitiers, cet atelier propose aux apprenti·e·s ziners une initiation à la sérigraphie et un temps d’écriture, de collage et de dessin pour réaliser un zine collectif.

La thématique est choisie par les participant·e·s : emploi, identité, passions et amitiés.

Atelier animé par Anne et Jade pour la sérigraphie et par Marlo pour l’écriture