Atelier du 17 avril

Comme d’habitude, vous pouvez venir avec un projet en cours, une idée de zine ou les mains dans les poches. Un thème sera proposé pour les personnes qui ont besoin d’un coup de pouce pour se lancer. Atelier gratuit, il est demandé d’avoir une adhésion à l’association pour l’année en cours.

La Fanzinothèque met à disposition du matériel, mais vous pouvez venir avec vos propres outils, votre ordinateur, etc. Si vous avez déjà des textes, des images, des croquis, des brouillons (etc.) n’hésitez pas à venir avec!