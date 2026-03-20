ATELIER ZINES & NOS AMOURS – En partenariat avec Le Dietrich, 28/03/2026

Samedi 28 mars, de 15H à 18H. Atelier de création de zines à la suite de la projection du film Les Garçons dans l’eau (mercredi 25 mars à 21H). On va parler des amours, ceux qu’on a fantasmé, ceux qu’on voudrait réécrire, revivre, réimaginer. C’est quoi être en amour dans une société hétéro-capitaliste ? Est-ce qu’on a encore le temps pour ça ?

Atelier encadré par KNVSK et Ottman Iram, de la distro « Lignes Chaudes »

Libre et gratuit / adhésion à La Fanzinothèque demandée pour participer à l’atelier