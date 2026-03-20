Table de zines et discussion en partenariat avec le cinéma Le Dietrich – 25/03/2026

Mercredi 25 mars à 21h, projection au Dietrich du moyen-métrage Les Garçons dans l’eau en présence du réalisateur Pawel Thomas Larue et d’un des acteurs Ottman Iram. La projection sera suivie d’une discussion sur le film et de la présentation d’une sélection de zines autour des transmasculinités.

Fin de l’été en Bretagne, Oscar, un garçon trans, invite ses amis dans la maison de ses grands-parents, où il n’est pas revenu depuis son coming-out. Sur la plage, ils rencontrent Malo, un jeune homme trans qui vit dans le coin. Cette rencontre inattendue va déclencher une histoire d’amour complexe et passionnée.