REMÈDES POUR INSOMNIES – Une expo des Livres d’Ariane, du 20 mars au 30 mai 2026

Les livres réunis dans cette exposition sont des remèdes pour insomnies. Ils permettent de se distraire quand on est seul·e dans la nuit intersidérale de l’existence. Leurs formes, bizarres, semblent empruntées à des rêves ou à des cauchemars : poèmes destinés à être brûlés dans des paquets de cigarettes, récits de voyages aux couvertures pulp et kitsch, odes à la nuit dans des boîtes de somnifères, chansons dont le son ne restera jamais qu’imaginaire. Fabriqués à la main, à base de récup’ et papier recyclé, ils tranchent avec la sévérité du livre classique pour laisser halluciner la déesse fantaisie.

Ces ouvrages ne vous aideront jamais à dormir. Leur but n’est pas d’éteindre l’insomnie. Le remède, c’est de tout laisser vivre.

Ariane Mayer

Vernissage le vendredi 20 mars 2026, suivi du concert de Yasile et d’une soirée DJing organisé dans le cadre de la semaine engagé·e·s du Confort Moderne.