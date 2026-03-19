ZOE HESELTON, Another kind of suicide – concert

Avec une voix d’exception, étirable et puissamment incarnée, une approche cascadeuse de la guitare électrique, Zoe Heselton, seule, en duo ou en trio, chante ce qu’on appellera chansons faute de mieux mais qui sont des vertiges, des chutes de haut, des danses pour se relever. Dedans vibre tout ce qui vibre depuis toujours dans le blues.

Zoe Heselton est poétesse, songwriter, guitariste et chanteuse d’origine Britannique basée à Strasbourg. Empreinte de musiques traditionnelles, folk, blues et flamenco, de poésie spoken word, ainsi que d’une multitude d’influences éclectiques et expérimentales, sa musique vivante et intime, qu’elle livre avec une guitare électrique incisive et sensible, oscille entre vulnérabilité et puissance, raconte les ténèbres et la réparation. Tantôt mélodieuses, tantôt dissonantes, ses chansons sont des litanies pour la survie, des poèmes de tendresse et de rage.