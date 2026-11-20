JUSTE UNE IMPRESSION 2026
Samedi 28 et Dimanche 29 novembre au Temps Machine à Joué-Lés-Tours (37)
La Fanzinothèque de Poitiers sera à la huitième édition (déjà!) du salon de la micro-édition de Tours. L’association y tiendra un stand de vente et un coin pour découvrir des archives du fonds sur différents sujets (militantisme, musique, sport, littérature, jeunesse…).
Notre salon de la micro-édition fête le fanzine, qu’il soit poétique, graphique ou militant. Sans oublier les affiches (en riso, en sérigraphie, en xerox…), la BD et les curiosités de papier en tout genre. Pendant tout un week-end, Le Temps Machine invite une trentaine d’acteur·rices locaux et nationaux pour se transformer en temple pas sérieux de l’illustration et de l’édition, propice à la découverte, l’échange et la rencontre !