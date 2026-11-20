LE CIEL S’OUVRIRA

Du 27 novembre 2026 au 22 février 2027 // Vernissage le vendredi 27 novembre à 18H30.

Cette exposition présente des illustrations et des planches de bande dessinée d’un univers futuriste et post-humain : le monde d’Énam.

Énam c’est le nom donné par Nygel Panasco à la Terre, dans un futur où de puissantes forces extraterrestres sont arrivées sur notre planète et s’y sont installées. Elle est maintenant peuplée d’êtres hybrides, plus tout à fait humains, plus tout à fait aliens, ni dans leur histoire, ni dans leur culture.

Autrice de bande dessinée, performeuse et musicienne, Nygel Panasco édite son travail sous forme de zines et de micro-édition. Elle collabore aussi sur des productions collectives.

Pendant le vernissage, Nygel Panasco proposera une performance de lecture avec projection de sa bande dessinée.