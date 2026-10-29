LA FANZINOTHEQUE EN BRETAGNE

En octobre 2026, La Fanzinothèque a déposé ses valises en Bretagne pour une petite semaine de médiation et de rencontre. Pendant 4 journées, on a animé un atelier fanzine d’expression sur l’actualité, qui a permis à une quinzaine de jeunes de discuter, s’affirmer et confronter leurs idées entre elleux. La semaine s’est finie avec le salon d’édition Multiples, dédié à l’impression artisanale et artistique.

CHANGEMENTS !

En amont du Salon, La Fanzinothèque a animé un atelier d’initiation au fanzine sous invitation des Moyens du bord, auprès d’une quinzaine de jeunes. Iels ont travaillé sur des questions d’actualité politiques : la précarité des jeunes, Parcours Sup, le coût de l’essence et la mobilité, leurs colères et leurs espoirs..

MULTIPLES!

Depuis 21 ans, l’association Les moyens du bord organise son salon automnal Multiples à Morlaix, dédié à la petite édition d’artiste, à l’estampe et à la micro-édition. Environ Environ 60 artistes, auteur·ices et petit·es éditeur·ices se sont réunis pour présenter et vendre estampes, sérigraphies, livres d’artiste et créations en auto-édition. La Fanzinothèque était présente pour présenter ses activités et diffuser le dépôt-vente. Un petit coin de lecture a été installé avec une sélection de fanzines datant de 1970 à aujourd’hui, sur différentes thématiques (musique, société, littérature, émancipation…). On a pu y retrouver des connaissances, comme les éditions Matières Grasse et Non le zine.