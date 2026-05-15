La Fanzinothèque recrute un·e directeur·ice

La Fanzinothèque est une association consacrée à l’archivage et la valorisation des fanzines et micro-éditions. Elle œuvre dans le domaine de la valorisation des cultures alternatives et de l’édition indépendante. Créée en 1989, c’est à la fois un lieu d’archivage unique au monde, avec une collection de plus de 60.000 ouvrages en consultation libre, et un lieu de création contemporaine, grâce à des expositions, des workshops et un atelier d’impression. La Fanzinothèque développe son projet associatif à travers deux axes principaux : le patrimoine et la création contemporaine. Elle dispose pour ce faire d’un espace d’accueil ouvert à tous·tes, comprenant une bibliothèque et un espace d’exposition ainsi que d’un atelier de production et d’une petite librairie.

Missions de La Fanzinothèque

A) Reconnaissance et rayonnement de la collection La Fanzinothèque : Accueil du public, mise en valeur de l’édition indépendante (catalogue en ligne, numérisation, réseaux sociaux) Conservation et gestion d’une collection en constante évolution, conseil et conduite de travaux de recherches sur les fanzines et leurs thématiques (BD, punk, egozines…) B) Promotion de la création contemporaine Organisation d’événements (expositions, rencontres/débats, lectures, concerts…), Aide à la production de travaux artistiques en sérigraphie et en risographie auprès d’artistes et d’associations Transmission et éducation artistique et culturelle (ateliers, workshops, présentation de fanzines, conférences…). Les locaux sont situés au sein du Confort Moderne, dans lequel coopèrent trois associations : l’Oreille est Hardie (SMAC, centre d’art, gestionnaire du site), Nage Libre (SMAC) et La Fanzinothèque. Elles travaillent ensemble à la conception et l’expérimentation d’un modèle de coopération pour animer le Confort Moderne. Inauguré en décembre 2017, après réhabilitation, ce lieu est aujourd’hui composé de deux salles de concert, de trois espaces d’exposition, de résidences d’artistes, de locaux de répétition, d’un disquaire, et de La Fanzinothèque. La Fanzinothèque est membre du Réseau Astre, le réseau des arts plastiques et visuels en Nouvelle Aquitaine. L’équipe de salarié·es de La Fanzinothèque mène à bien les missions définies par le Conseil d’Administration. Elle est composée de deux documentalistes, une administratrice, une sérigraphe et un·e directeur·rice, ainsi qu’un·e volontaire Service Civique. Elle accueille également des stagiaires. Elle fonctionne avec un budget annuel de 230 000€.

Activités et compétences souhaitées

1/ Pilotage et coordination de l’association : Le·a directeur·rice donne un sens au projet de l’association en lien avec les orientations définies par le Conseil d’Administration. Il·elle est garant·e de la liberté d’expression des auteur·rices et des créateur·rices au sein de la collection. Il·elle favorise l’autonomie et la transversalité au sein de l’équipe, anime les temps de réflexion collective de l’équipe salariée ou du CA. Il·elle valorise les compétences de chacun·e. Il·elle coordonne la mise en œuvre opérationnelle des activités et encadre salarié·es et bénévoles. Il·elle veille au respect des bonnes pratiques dans le cadre des VHSS et de la pluralité des opinions. Coordination générale : encadrement de l’équipe salariée

Facilitation de la communication au sein de l’équipe bénévole (CA et adhérent·es)

Gestion des ressources humaines (recrutement, formation)

Gestion des enjeux associatifs et politiques

Gestion des partenariats institutionnels : participation aux réseaux professionnels, développement de nouveaux partenariats

Gestion de la coopération inter-associations sur le site du Confort Moderne 2/ Responsable des ressources financières et du budget de l’association : Le·a directeur·trice coordonne les orientations stratégiques et le développement financier de la structure, il est en lien avec les partenaires institutionnels ou privés. Impulsion et pilotage de la gestion financière et juridique de l’activité

Impulsion et pilotage de l’élaboration des budgets

Ingénierie de financement public : recherche et identification de nouveaux financements, puis constitution et présentation des dossiers de demandes correspondants 3/ Responsable de la valorisation, de la curation et de la mise en réseaux Le·a directeur·trice développe des actions de découverte du fanzinat à travers des interventions lors d’événements extérieurs, met en œuvre le projet artistique, en concertation avec les salarié·es et les adhérent·es (réunions de programmation ouvertes). Il·elle contribue à la reconnaissance au plan international de La Fanzinothèque. Compétences rédactionnelles : productions d’écrits et de conférences sur le fanzinat

Connaissance approfondie des fanzines et du milieu de l’édition indépendante : environnement juridique, économique et social, réseaux de distribution, organismes et structures associés à la pratique et au développement de la micro-édition.

Connaissance des arts visuels et des expressions marginales (littérature, écologie, genres et sexualités…)

Connaissance des créateurs et des modes de création (ateliers artisanaux, imprimeurs etc.)

Mise en connexion des créateurs de fanzines au niveau national et international (festivals, structures alternatives et institutionnelles, réseau des bibliothèques et des fanzinothèques, échanges internationaux)

Profil

Culture générale et connaissance des cultures alternatives, intérêt pour les arts visuels, la musique, la littérature…

Niveau universitaire ou très bonne expérience professionnelle

Expérience dans le domaine culturel et associatif

Qualités rédactionnelles

Outils bureautiques, collaboratifs et nouvelles technologies de l’information et de la communication

Connaissance des outils de communication (réseaux sociaux)

Ingénierie et gestion de projet en mode collaboratif

Permis B souhaitable

Anglais

Spécificités du poste